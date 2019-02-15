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Адамыр Габуния
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Габуния о заходах "Князя Владимира" в порт Сухума: эффект не только финансовый

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Заместитель гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния в интервью радио Sputnik отметил, что осуществление такого проекта, как заход крупного лайнера "Князь Владимир" в порт Сухума, даст положительный эффект для развития инфраструктуры.

"Абхазское морское пароходство" и "Черноморские круизы" подписали на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи 15 февраля соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию совместного проекта по организации круизного сообщения между портами Абхазии и России.

Данный проект  собираются запустить к 2020 году. В этом же году планируют  первый пробный круиз в Сухум на теплоходе "Князь Владимир," который пока курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

© Sputnik / Нина Зотина
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"Могу сказать, что те подготовительные мероприятия, которые уже проведены в привязке к этому проекту, который рассматриваем как якорный проект для развития инфраструктуры, уже дали эффект. Мы провели значительные необходимые работы для захода лайнеров. Это и обследование пассажирского причала, изучение и съемка дна на обнаружение взрывоопасных и опасных предметов в акватории. Это комплекс работ, которые уже оказали положительное влияние. В дальнейшем, соответственно, будет развитие инфраструктуры того же морского вокзала. Появление такой активности, как заход крупного круизного лайнера, несомненно, даст со временем положительный эффект. И это касается, можно сказать, не только финансовой части, но и имиджа. Многие из старшего поколения помнят, как в советское время в наш порт заходили лайнеры. Все с ностальгией это вспоминают, думаю, многим приятно будет увидеть, как это возрождается", - сообщил Габуния.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
АПЛ Князь Владимир


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