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Страхи

Страх плохого родительства

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На вопрос "зачем заводить ребенка?" есть лишь один правильный ответ – "дать человеку жизнь". Именно такая установка позволит не строить завышенные ожидания насчет идеальности – ни своей, ни ребенка.

Почему родителю нужно признать перед ребенком свое несовершенство? Почему страх травмировать детей — правильный страх? И как сделать так, чтобы эта травма не была фатальной, а наоборот помогла ребенку? Какие они на самом деле — неблагодарные дети? И как построить отношения с повзрослевшим ребенком?

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом, писателем и многодетной мамой Екатериной Севановой разбираемся, как не попасть в ловушку идеального родительства.

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Темы:
Подкасты РИА (15)


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