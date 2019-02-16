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Сколько стоит "ломаный грош" и связана ли греча с греками?

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Почему шиком на Руси называлось пускание пыли в глаза, из чего делали «ломаные гроши», и где на самом деле родина гречневой крупы?

Сколько стоит ломаный грош, кто такой шикарь, и почему гречневая каша сама себя хвалит? Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (15)


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