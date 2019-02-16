Сколько стоит "ломаный грош" и связана ли греча с греками?

Сколько стоит ломаный грош, кто такой шикарь, и почему гречневая каша сама себя хвалит? Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Почему шиком на Руси называлось пускание пыли в глаза, из чего делали «ломаные гроши», и где на самом деле родина гречневой крупы?
Сколько стоит ломаный грош, кто такой шикарь, и почему гречневая каша сама себя хвалит? Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
РУП "Курорт Пицунда" провело фотоконкурс "Лучший семейный отдых в Пицунде", итоги которого подвели в феврале 2019 года. О том, кто стал победителем, какой приз разыгрывался, и почему счастливчики влюблены в Абхазию, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, под завалами может находиться 21 человек. Их состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются.
Румыния председательствует в Евросоюзе с 1 января 2019 года и ставит своей целью укрепление ЕС.