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Разговор с Сергеем Рябовым, знаменитым змееведом

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Могут ли люди чувствовать связь со змеями, есть ли у змей эмоции, кто может пережить укус самой ядовитой змеи и почему змееведы считают змеёнышей своими детьми. Нестрашный и умилительный разговор.

Сергей Рябов, змеевед, заведующий экспериментальным отделом герпетологии зоопитомника Московского зоопарка, один из 50-ти лучших герпетологов мира. Человек, который однажды отрубил себе палец, чтобы не умереть от укуса и взял в жёны немыслимой красоты китаянку, с которой объединил коллекции змей.

У него много открытий и уникальных экспериментов. Он объясняет, почему у него нет страха перед змеями, могут ли люди чувствовать связь с гадами, есть ли у рептилий характер и почему змеи хрупкие, незащищенные и не очень умные. Даже те, которые научились летать. О мистическом и завораживающем, страшном и трогательном в этом странном разговоре со знаменитым змееведом.

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Темы:
Подкасты РИА (18)

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