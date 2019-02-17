Шаг в неизвестность. Как решиться на важные перемены?

Что если учился 5 лет на инженера, а после выпуска пошел в газету писать статьи? Или много лет отработал менеджером по продажам, а потом быстро уволился и занялся любимым хобби, которое стало приносить деньги. Как понять, что пора все изменить и не бояться этого? Игорь, Аня и Лина обсуждают феномен "резкой смены деятельности".

Почему люди резко меняют деятельность? Родители настояли, ты пошел учиться, а потом понял, что нет… и после выпуска поменял все. Несколько лет грезил любимой профессией, наконец устроился и… разочаровался, поменял. Или наоборот, работал на нормальном месте, но любимое хобби занимало все свободное время. Уволился и посвятил себя ему полностью. А как понять, что работа — не твоя? Может это просто временные трудности и большой загруз и менять пока ничего не надо? В этом выпуске подкаста "ЯсноПонятно" Игорь, Лина и Аня говорят о резкой смене деятельности, причем не только сразу после университета, но и в 30 и в 40 лет.

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