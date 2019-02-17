16:49 17 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск

Шаг в неизвестность. Как решиться на важные перемены?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (19)
5 0 0

Что если учился 5 лет на инженера, а после выпуска пошел в газету писать статьи? Или много лет отработал менеджером по продажам, а потом быстро уволился и занялся любимым хобби, которое стало приносить деньги. Как понять, что пора все изменить и не бояться этого? Игорь, Аня и Лина обсуждают феномен "резкой смены деятельности".

Почему люди резко меняют деятельность? Родители настояли, ты пошел учиться, а потом понял, что нет… и после выпуска поменял все. Несколько лет грезил любимой профессией, наконец устроился и… разочаровался, поменял. Или наоборот, работал на нормальном месте, но любимое хобби занимало все свободное время. Уволился и посвятил себя ему полностью. А как понять, что работа — не твоя? Может это просто временные трудности и большой загруз и менять пока ничего не надо? В этом выпуске подкаста "ЯсноПонятно" Игорь, Лина и Аня говорят о резкой смене деятельности, причем не только сразу после университета, но и в 30 и в 40 лет.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (19)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Победители Mobile Photography Awards-2018
Проснувшийся вулкан Этна в Сицилии
Этна не дремлет: самый высокий действующий вулкан Европы снова проснулся
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia