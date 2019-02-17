Страх темноты

Люди боятся темноты рационально – маньяков или убийц и нерационально – призраков или монстров. Но часто у этого страха есть более глубокие корни. Что если на самом деле никтофобия – это боязнь темноты внутри себя?

Социологи говорят, что не менее 10% населения планеты боится темноты. А психотерапевты — что на самом деле страха темноты не существует. Эта фобия — всего лишь симптом, как температура при гриппе. Страх темноты — это следствие более глубоких и порой неожиданных страхов. Например, боязни смешно выглядеть или общаться с мужчинам.

Как добраться до первопричины страха темноты? Как справиться с этим страхом, чтобы он не преобразовался в другую фобию? Запрещать ли себе включать ночью светильник? И чем незнакомая темнота отличается от дружественной?

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и незрячим Евгением Арнапольским, заместителем начальника отдела социокультурных программ Московского центра "Интеграция" разбираемся, как очистить темноту от потаенных страхов, принять и полюбить ее.

Евгений Арнапольский также расскажет о проведении концертов и бизнес-тренингов в полной темноте. А Наталья Лосева поделится своими ощущениями от посещения подобного музыкального концерта.

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