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О жизни и смерти птицы додо

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Еще три века назад на диком острове Маврикий жила удивительная птица додо. Но однажды на этот остров ступила нога человека, и за сто лет додо были полностью истреблены. Как же образом был уничтожен целый вид? Где сейчас можно встретить птицу? И есть ли шанс вернуть её? Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем.

Остров Маврикий до начала XVI века был необитаемым. Но однажды остров нашли португальские моряки, а за ними пришли голландцы, англичане и французы. Люди привезли с собой на Маврикий цивилизацию. И она за несколько декад уничтожила доверчивую птицу додо, обитавшую только на этом острове. Сегодня птица додо служит символом человеческого варварства, музеи пытаются сохранить последние сухие останки додо, а ученые размышляют, можно ли восстановить вид по ДНК.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем, где хранится единственный в России скелет птицы додо.

В следующем эпизоде слушайте историю об уникальном историческом явлении — русском крепостном театре. Эпизод о том, как на фоне несправедливости, насилия и принуждения в России возникло высокое тонкое искусство, значительно повлиявшее на культурное наследие страны.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (22)

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