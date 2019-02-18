Хинтба о благотворительном спектакле: зрители могут спасти нашего актера

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал в интервью Sputnik, что средства от продажи билетов на спектакль "Широколобый" 19 февраля будут направлены на лечение актера Рубена Депеляна.

"Нашим зрителям известно, что актеру РУСДРАМа Рубену Депеляну полгода назад диагностировали серьезное заболевание обоих тазобедренных суставов. Возникла необходимость операции по замене этих суставов и дальнейшему восстановлению здоровья Рубена. Тогда мы объявили сбор средств на лечение актера, сыграли благотворительный спектакль "Клинический случай". Три месяца назад была успешно проведена первая операция на одном суставе, а сейчас возникла необходимость в операции на втором, чтобы Рубен смог полностью восстановиться. Мы надеемся, что в течение полугода он сможет вернуться на сцену и продолжит играть полюбившимся зрителям роли. Для этого нам снова надо собрать 300 тысяч рублей. Поэтому мы объявили спектакль "Широколобый" по Искандеру благотворительным. Рубен тоже играл в этом спектакле. Все собранные средства поступят на счет медицинского учреждения, где он проходит лечение", - сообщил Хинтба.

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Директор РУСДРАМа отметил, что каждый купленный билет - это маленький шаг к выздоровлению Рубена Депеляна, попросил зрителей прийти на благотворительный спектакль и поддержать актера.

"Главная опора и надежда - это наши зрители, каждый, кто придет в театр 19 февраля, будет своего рода спасителем Рубена", - сказал Хинтба.

Рубен Депелян был принят в труппу Государственного русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. Играет в спектаклях "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Пять вечеров", "Примадонны", "Ревизор", "Клинический случай", "Все мои сыновья".

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