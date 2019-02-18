Хинтба о благотворительном спектакле: зрители могут спасти нашего актера

"Нашим зрителям известно, что актеру РУСДРАМа Рубену Депеляну полгода назад диагностировали серьезное заболевание обоих тазобедренных суставов. Возникла необходимость операции по замене этих суставов и дальнейшему восстановлению здоровья Рубена. Тогда мы объявили сбор средств на лечение актера, сыграли благотворительный спектакль "Клинический случай". Три месяца назад была успешно проведена первая операция на одном суставе, а сейчас возникла необходимость в операции на втором, чтобы Рубен смог полностью восстановиться. Мы надеемся, что в течение полугода он сможет вернуться на сцену и продолжит играть полюбившимся зрителям роли. Для этого нам снова надо собрать 300 тысяч рублей. Поэтому мы объявили спектакль "Широколобый" по Искандеру благотворительным. Рубен тоже играл в этом спектакле. Все собранные средства поступят на счет медицинского учреждения, где он проходит лечение", - сообщил Хинтба.
Директор РУСДРАМа отметил, что каждый купленный билет - это маленький шаг к выздоровлению Рубена Депеляна, попросил зрителей прийти на благотворительный спектакль и поддержать актера.
"Главная опора и надежда - это наши зрители, каждый, кто придет в театр 19 февраля, будет своего рода спасителем Рубена", - сказал Хинтба.
Рубен Депелян был принят в труппу Государственного русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. Играет в спектаклях "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Пять вечеров", "Примадонны", "Ревизор", "Клинический случай", "Все мои сыновья".
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