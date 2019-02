Вехов о блокировке RT в соцсетях: наглядное пособие по ведению информационной войны

Сегодня Facebook заблокировал проект In the Now ведущей RT Аниссы Науэй, а также связанные с ним страницы — Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Примечательно, что почти одновременно на CNN вышел сюжет, "разоблачающий" связь этих аккаунтов с российским телеканалом.

При этом компания, которой принадлежат заблокированные страницы, не отрицает, что действительно связана с RT, однако подчеркнула, что никаких правил не нарушала.

"Facebook изначально являлся проектом по ведению информационной войны. Он создавался и финансировался за счет денежных средств через фонды Сорос, которые шли из Центрального разведывательного управления на соответствующий вид деятельности по информационному противодействию. В условиях, когда это необходимо, информационное оружие начинает свое действие. И когда появляются публикации, которые не устраивают политическое руководство США, Facebook начинает их блокировать", - рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Вехов также отметил, что в случае надобности, в ход идет и иная деятельность по противодействию неугодной информации. Не только Facebook, но и другие соцсети также подключаются к делу в этих целях.