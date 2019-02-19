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Российский эксперт Владимир Шаповалов
© Фото : мпгу.рф

Шаповалов: "дурацкое" положение Америки толкает Трампа приказывать военным Венесуэлы

Радио
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Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в эфире Sputnik призыв американского президента Дональда Трампа к венесуэльским чиновникам и военным.

Президент США Дональда Трамп призвал всех венесуэльских чиновников и военных отказаться от поддержки лидера страны Николаса Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они "потеряют все".

По мнению политолога, призыв Трампа является грубейшим нарушением норм международного права и неприкрытым вмешательством в дела суверенного государства.

Дональд Трамп
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Трамп обратился к венесуэльским военным: вы "потеряете все"

"Страна, которая заявляет, что якобы Россия вмешивается в дела других стран, в выборы, на самом деле сама осуществляет подобное вмешательство в дела десятка стран на постоянной основе. А в данном случае речь идет даже не о каких-то формах мягкого, опосредованного вмешательства, но, по сути, президент США отдает указания государственным служащим и военнослужащим суверенного государства. Речь идет об ультимативной форме вмешательства во внутренние дела другого государства", – сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, такие заявления звучат потому, что человек, которого США хотят видеть президентом Венесуэлы, не находит поддержки у народа.

"Человек, которого США назначили президентом Венесуэлы, не может на протяжении месяца получить власть. Эта американская марионетка не встречает поддержки практически ни у кого в Венесуэле, несмотря на дипломатические, политические, финансовые усилия и военное давление США и их союзников. Венесуэльский народ продолжает стойко выдерживать это давление, и в этой ситуации для США, которые попали в совершенно дурацкое положение, не остается ничего лучше, чем давать подобного рода приказы госслужащим другой страны. Даже нелепо себе представить, что подобного рода действия может себе позволить президент в отношении другого государства. Это просто выходит за рамки каких-то адекватных действий", – считает политолог.

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Теги:
Дональд Трамп


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