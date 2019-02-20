Шпалов о сноубайке в Абхазии: здесь ты попадаешь в безграничные просторы

О том, как сноубайкеры из России покоряли горы Абхазии, и в чем их особенность в беседе на радио Sputnik рассказал снойбайкер Виктор Шпалов.

Катание на сноубайках по снежным склонам абхазских гор Виктор Шпалов назвал идеальным.

"Если сравнивать с Красной поляной, то снег очень похож на наш. В Абхазии гораздо свободней и дружелюбней относятся к таким новшествам, на Красной поляне существует множество ограничений: административных, территориальных. Поэтому когда мы приезжаем в Абхазию, мы попадаем в безграничные просторы, что иногда даже становится страшно от выбора. Каждый день можно выбирать, куда ехать. То есть можно приезжать, и если погода позволяет, неделю спокойно кататься и при этом за один день не прокатиться по одним и тем же местам", - отметил Шпалов.

Сноубайкер отметил, что в Абхазии идеальные условия для этого вида спорта.

"База довольно удаленная. Добравшись до Рицы, пересаживаемся на сноубайки и поднимаемся до базы на них. Несмотря на удаленность на самой базе есть электроэнергия, связь. В целом идеальные условия для такого отдыха", - сказала Шпалов.

Семь российских сноубайкеров организовали массовый выезд в горы Абхазии.

Сноубайк – комбинация кроссового байка со снегоходом. При установке сноубайка с комплекта полностью снимаются колеса с мотоцикла. Вместо переднего и заднего колес устанавливают лыжу и гусеничную систему.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.