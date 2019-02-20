Путин о ДРСМД: Америка нарушает и еще мобилизует "подхрюкивающих" сателлитов

"Действительно, с момента заключения договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире, многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США - нет. Мы сами себя ограничили добровольно. Такое положение дел, конечно, может вызвать вопросы, но надо было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как в 2002 году, из ПРО вышли - все. В открытую, по-честному.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин: Россия не заинтересована в конфронтации с США

Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, а еще мобилизуют своих сателлитов, которые аккуратненько, но все-таки, американцам подхрюкивают по этому вопросу",- сказал Путин.

Президент РФ отметил, что США уже давно прямо и грубо нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Указал на то, что Вашингтон нарушил четвертую статью соглашения о ликвидации ракет и их пусковых установок, поскольку регулярно запускает ракеты-мишени средней дальности Tomahawk, а также шестую статью о запрете на производство и летные испытания такого типа вооружения, когда развернул универсальные пусковые установки в Польше и Румынии.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

"Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеет, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности. Это создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов таких ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. В таком случае, мы будем вынуждены, именно вынуждены предусмотреть зеркальные, ассиметричные действия", - отметил Путин.