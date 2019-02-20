Ахба рассказала, когда в Абхазии ожидать по-настоящему зимнюю погоду

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба рассказала на радио Sputnik о том, какая погода ожидается в Абхазии на выходные и в ближайшие недели.

"Мы прогнозировали за месяц-два до этого, что к концу февраля погода ухудшится. Будут осадки и в начале марта. Похолодание, конечно, будет, но резких холодов не видим. В четверг ближе к вечеру и 22 февраля ночью и утром ждем осадки, затем днем погода прояснится. 23 и 24 февраля возможны небольшие осадки. В воскресенье и в понедельник, по предварительному прогнозу, температура будет выше, с юга подтянутся теплые воздушные массы. 26 и 27 февраля погода значительно ухудшится, возможен дождь со снегом, снег. В начале марта также наблюдается ухудшение погоды, ожидаем дождь со снегом, временами снег. Температура сравнительно с той, что сейчас, значительно понизится в первую неделю марта. Ближе к концу первой декады марта погода улучшится", - сообщила Ахба.