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Светлана Корсая
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Корсая о Гулиа: вчитываясь в его биографию, понимаешь, что он был в ответе за нацию

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Об основоположнике абхазской письменности Дмитрии Гулиа и его вкладе в развитие культуры народа в юбилейную дату - 145-летия со дня рождения, в эфире радио Sputnik рассказала директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

Гулиа феноменальная личность, он мог одновременно заниматься наукой, литературой, театром, искусством и воспитанием детей, подчеркнула Корсая в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"Три года отец Дмитрия Гулиа пытался устроить его в абхазскую школу, его не принимали, придумывая разные причины. Когда все-таки он смог устроиться, получил школьное образование, поехал в семинарию в Гори, проучившись там год, приехал на каникулы домой, тут свирепствовал тиф, вследствие чего его мать и отец умерли. У него остались брат и сестра, которые были младше него. Он не стал продолжать учебу, оставшись дома, стал преподавать в школах. Та ответственность, которую он возложил на свою плечи в семье, распространялась на всю нацию. В его биографии для меня этот факт о многом говорит", - отметила Корсая.

По словам Корсая, Дмитрий Гулиа посвятил всего себя просвещению абхазов.   

"Гулиа - феноменальная личность, он мог в одно и тоже время заниматься наукой, литературой, театром, искусством и воспитанием детей. Когда вчитываешься в его биографию, думаешь о его жизни, понимаешь, что этот человек всегда знал, что он должен делать, знал, что ничего, кроме как образование, не спасет наш народ. Он хотел, чтобы у абхазов была возможность писать свою историю самим", - сказала Корсая.

Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменности Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Гулрыпшского района. В 1892 году вместе с К. Д. Мачавариани составил абхазскую азбуку.  В 1912 году он выпустил первый сборнике стихов, где поэт выражал ненависть абхазского народа к угнетателям, его мечты о светлом будущем. В 1921 году организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был редактором первой абхазской газеты "Апсны". Гулиа написал первую абхазскую новеллу "Под чужим небом".

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия. 



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