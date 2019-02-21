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Тарасенко о приглашении в Крым детей Абхазии: мы далеки, но близки по духу

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О возможности бесплатного отдыха школьников Абхазии в Крыму в беседе на радио Sputnik рассказал Генеральный директор туристической компании "РусКрымТур" Анатолий Тарасенко.

Пятидневный тур включает в себя экскурсии по "Золотому кольцу" Крыма. В стоимость включены все входные билеты в музеи и прогулки на катере, отметил Тарасенко в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Так как тур является повышенной внимательности, это экскурсионной тур, то условие одно - каждый ребенок должен ехать в сопровождении одного взрослого. Естественно рассматриваются разные ситуации, когда это многодетные семьи, когда люди не могут оплатить взрослую путевку, тогда подключаются спонсоры в Абхазии и в индивидуальном порядке "Апсуа Тур", как представитель официальный в Абхазии, решает этот вопрос. Взрослый за себя платит полную сумму, стоимость путевки 19800 рублей, а ребенок едет бесплатно. Две путевки по цене одной мы будем предоставлять студентам, учителям и медикам", - разъяснил Тарасенко.  

По словам Тарасенко между Крымом и Абхазией много общего, мы близки по духу и по убеждениям, подчеркнул он.

"Акция называется "Пусть всегда будет солнце" и название говорит само за себя, дети крымские должны ехать в Абхазию, дети из Абхазии должны ехать в Крым. Территориально мы далеки, но в целом очень близки по духу, по убеждениям, по идеологии. Я побывал во многих школах Абхазии, и для меня было огромным удовольствием пообщаться с учителями и директорами, с детьми. Я для себя посмотрел новыми глазами на Сухум, на районы Абхазии, когда ты приезжаешь на экскурсию это одно, когда ты общаешься с людьми, это совсем другое. У Абхазии большое будущее", - сказал Тарасенко.   

Полную версию беседы слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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