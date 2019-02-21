Рожин о маневрах НАТО в Черном море: прикрытие для провокаций

Корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находятся в Черном море, где примут участие в учениях, сообщило объединенное морское командование альянса.

Корабли прибыли в Черное море в рамках задач по "проведению первого патрулирования НАТО в Черном море в 2019 году", говорится в сообщении.

"Цель американского военного присутствия была заявлена - это сдерживание России. На этом акцентировали внимание как Белый дом, так и Пентагон. Это демонстрация военной силы у границ России, демонстрация того, что США заинтересованы в этом регионе, будут пытаться ограничивать возможности России в Черном море. С другой стороны, эти военные учения могут служить прикрытием для подготовки всякого рода военных провокаций в преддверии выборов на Украине. В частности, Киев может попытаться повторить провокацию в Керченском проливе. Причем в Киеве такое намерение уже открыто озвучивали, заявляя, что они готовы повторить, если рядом будут находиться корабли НАТО", – сказал Рожин в эфире радио Sputnik.