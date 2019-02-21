Миквабия о строительстве мусорного полигона в Абхазии: не нужно путать со свалкой

О том, каким будет мусорный полигон в Абхазии, о главных требованиях по его строительству, на пресс-конференции в АРСМИРА рассказал начальник Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия.

Люди путают мусоросвалки с полигонами твердых бытовых отходов, местные жители не всегда согласны с выбором места под строительство полигона, отметил Миквабия на пресс-конференции.

"Проблема у нас одна, население путает полигон со свалкой. То что мы собираемся строить, это полигон твердых бытовых отходов, почему-то его путают со свалкой обычной, это абсолютно разные вещи. Свалка, она стихийная, не сортированный мусор, и это все занимает огромные площади. Предпроектные работы по строительству полигона могут начаться после того, как будет выделен конкретный земельный участок. Нам предоставлена была возможность выбирать из трех зон - это Гулрыпшский, Очамчырский и Галский районы. Пока мы изучаем эти участки", - сказала Миквабия.

По словам Миквабия, это будет комплекс для обеззараживания и складирования мусора, отходы будут храниться в изоляции, чтобы обеспечить санитарную безопасность.

"Хочется сделать все так, чтобы это было максимально удобно, без рисков, и сопоставив с нашими возможностями. К сожалению, за вывоз мусора население охотно не платит, потому все ложится нагрузкой на бюджет. До конца этого месяца мы определимся с местом, с каким мы будем работать. Это будет комплекс для обеззараживания и складирования мусора, отходы будут храниться в изоляции, чтобы обеспечить санитарную безопасность", - отметил Миквабия.

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