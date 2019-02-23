Сабля Наполеона. Как русский генерал императору Франции жизнь спас

В 1799 году молодой генерал с Корсики возглавил переворот во Франции и стал первым консулом. Через пять лет, в 1804 году, он короновал себя как императора Франции Наполеона I Бонапарта. А еще через 10 лет, в 1814 году, после поражения в войне со всей Европой, он отрекся от французского престола и отправился в ссылку.
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