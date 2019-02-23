Нормально ли судачить, а вычурный - это красивый?

Связан ли глагол судачить с ловлей судака, в чем родство слов чур и вычурный, и почему если опоздал, значит пришёл к шапочному разбору? Слушайте и говорите правильно!
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Кого в старину называли судаком, что такое вычуры и почему шапки покупали на базаре самыми последними?
Связан ли глагол судачить с ловлей судака, в чем родство слов чур и вычурный, и почему если опоздал, значит пришёл к шапочному разбору? Слушайте и говорите правильно!
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Хореограф Джамал Тачулия десять лет назад совместно с друзьями открыл школу брейк-данса. О том, как в Абхазии прижился уличный стиль танца, как он развивался и насколько популярен в стране, читайте в репортаже Sputnik.
Союз журналистов Абхазии провел торжественный вечер, посвященный Дню работников СМИ республики.
На одном из грузинских интернет-ресурсов 20 февраля появилась информация о том, что российские пограничники не пустили родственников усопшего жителя Галского района на территорию Абхазии.