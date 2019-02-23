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Нормально ли судачить, а вычурный - это красивый?

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Кого в старину называли судаком, что такое вычуры и почему шапки покупали на базаре самыми последними?

Связан ли глагол судачить с ловлей судака, в чем родство слов чур и вычурный, и почему если опоздал, значит пришёл к шапочному разбору? Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (27)


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