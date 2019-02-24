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Дело о "золотой квартире". Кто убил подругу дочери Брежнева

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Летом 1973 года произошло одно из самых шокирующих преступлений советской эпохи – тройное убийство в элитном доме в центре Москвы.

Центральный комитет партии создает спецгруппу из лучших сотрудников МУРа, для которых расследование этого дела станет делом чести.
От рук преступников погибли коллекционер ювелирных изделий и близкая подруга Галины Брежневой Татьяна Троицкая, ее пожилая мать и знакомая семьи. Их задушили, а потом ограбили, забрав драгоценности на миллионы рублей.

Центральный комитет компартии взял расследование на особый контроль, поручив дело самым опытным сотрудникам МУРа. Для разгадки этого преступления следователи проверили 5 тысяч человек - каждого из записной книжки убитой Татьяны, отработали десятки подозреваемых и отправились по следам преступников в Западную Грузию и Крым.

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Темы:
Подкасты РИА (28)


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