Дело о "золотой квартире". Кто убил подругу дочери Брежнева

Центральный комитет партии создает спецгруппу из лучших сотрудников МУРа, для которых расследование этого дела станет делом чести.
От рук преступников погибли коллекционер ювелирных изделий и близкая подруга Галины Брежневой Татьяна Троицкая, ее пожилая мать и знакомая семьи. Их задушили, а потом ограбили, забрав драгоценности на миллионы рублей.
Центральный комитет компартии взял расследование на особый контроль, поручив дело самым опытным сотрудникам МУРа. Для разгадки этого преступления следователи проверили 5 тысяч человек - каждого из записной книжки убитой Татьяны, отработали десятки подозреваемых и отправились по следам преступников в Западную Грузию и Крым.
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