Страх потолстеть

Что скрывается за страхом потолстеть? Неприятие себя, неуверенность, боязнь старости или неуспешности? Где грань между навязчивой мыслью о худобе и простым желанием хорошо выглядеть? Мужчины, как и женщины, боятся потолстеть?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Евгением Пашниным, врачом-психиатром, и Анастасией Солдатовой, бывшим фитнес-тренером, разбираемся, почему чувство вины за «лишние» килограммы не помогает сбросить вес, как отметить праздники и не жалеть о съеденном и зачем некоторые девушки отправляют фотографии еды в чат с фитнес-тренером?
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