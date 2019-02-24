Страх потолстеть

Сторонники бодипозитива призывают любить свое тело, в fashion-индустрии моделями размера плюс сегодня никого не удивить. Но мы все равно продолжаем считать калории, садиться на жесткие диеты, а то и голодать по несколько дней. Почему? Как перестать насиловать себя и свое тело, а пойти и прямо сейчас съесть кусок шоколадного торта.

Что скрывается за страхом потолстеть? Неприятие себя, неуверенность, боязнь старости или неуспешности? Где грань между навязчивой мыслью о худобе и простым желанием хорошо выглядеть? Мужчины, как и женщины, боятся потолстеть?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Евгением Пашниным, врачом-психиатром, и Анастасией Солдатовой, бывшим фитнес-тренером, разбираемся, почему чувство вины за «лишние» килограммы не помогает сбросить вес, как отметить праздники и не жалеть о съеденном и зачем некоторые девушки отправляют фотографии еды в чат с фитнес-тренером?

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