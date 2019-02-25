Матуа: будь у меня четыре руки, все подняла бы за вакцинацию

Старший научный сотрудник НИИЭПиТ АНА, кандидат биологических наук Алиса Матуа рассказала в эфире радио Sputnik о том, для чего нужна вакцинация и об особенностях вакцин.

"Я за прививки, потому что за доказательную медицину. И всегда говорю, если бы у меня было четыре руки, я все четыре поднимала бы за вакцинацию. Думаю, стоит еще раз напомнить, что возбудители инфекционных заболеваний во все времена являлись основными врагами человечества. И, несмотря на все впечатляющие успехи медицины, инфекционные болезни остаются одной из главных проблем. Если взять статистику ВОЗ, то сегодня в мире до 30 % людей умирают именно от инфекционной патологии. Это серьезная цифра", - отметила Матуа.

Она отметила, что решением проблемы является именно вакцинация, которая имеет уже немалую историю. На сегодняшний день при вакцинации применяют живые, но ослабленные вакцины, а также убитые вакцины, сообщила специалист.

"Живые вакцины, они однозначно ослаблены. Ни в коей мере полноценная живая бактерия или вирус не вводится в организм человека. Это большое заблуждение. Цель вакцинации одна - это защита организма человека от того возбудителя, которым его вакцинируют. В случае с живыми вакцинами ослабляют целую бактерию или часть ее, или вируса и вводят возбудителя в организм. Есть убитые вакцины, у которых менее выражены побочные эффекты, но не всегда вырабатывается стойкий иммунитет", - сообщила кандидат биологических наук.

По ее словам, в национальном календаре используются именно те вакцины, которые безопасны и эффективны.