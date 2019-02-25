Кошкин о гибели мирных жителей в Афганистане: умопомрачающие для человечества цифры

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал доклад миссии ООН об ухудшении статистики по жертвам в Афганистане.

В 2018 году в Афганистане жертвами военных действий стали 3,8 тысячи мирных жителей, еще 7,1 тысячи человек были ранены. Такие данные содержатся в докладе миссии ООН по содействию в Афганистане и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Это на 11% больше чем в 2017 году.

"Шокирует мировую общественность, потому что больше жертв, чем за все время", - отметил военный политолог в эфире радио Sputnik.

Общее число погибших и пострадавших составило почти 11 тысяч человек и стало рекордным за все время с начала учета.

"Умопомрачающие цифры должны поставить вопрос какую пользу принесли США, находясь более 17 лет на территории Афганистана и взяв на себя ответственную задачу как уничтожение террористов. Наверно, те формы и методы, которые предлагают американцы, не способствуют стабилизации в этом регионе и сохранению жизни мирного населения Афганистана", - считает эксперт.