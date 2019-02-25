Табагуа о декларировании доходов чиновников: законопроект сырой

Депутат Народного Собрания Абхазии Батал Табагуа высказал мнение на сессии парламента, что принятый в первом чтении закон "О декларировании доходов, публичными служащими и депутатами" сырой и в таком виде не будет иметь силы.

Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании в понедельник 25 февраля.

За законопроект проголосовали 28 депутатов и один воздержался.

"Я думаю, продвижение во всех вопросах в дальнейшем в нашей стране будет в том случае, когда мы будем принимать законы, которые должны работать и заниматься не популистскими делами. Вот этот закон мы подписали, но я чувствую, что он сырой. Сейчас мы этот закон примем, через год никаких изменений не будет, к сожалению, потому что к вещам надо подходить подготовленными. Нормальный человек посмотрит, будет смеяться. Эти популистские меры ни к чему не приведут. Надо правду говорить, нужно принимать то, что мы можем сделать, пусть и немногое. Это популизм, декларация того, что не будет сделано", - отметил Табагуа.

Депутат подчеркнул, что сам лично не выступает против закона, однако сомневается, что в нынешнем виде он сработает в Абхазии.