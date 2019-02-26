Жигун о заходе "Князя Владимира" в Абхазию: будет востребован для молодого поколения

Российский круизный лайнер "Князь Владимир" с 2020 года начнет совершать заход в порт Сухум. Соглашение об этом было подписано между Государственной компанией "Абхазское морское пароходство" и компанией-оператором "Черноморские круизы" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это только положительно скажется и для российской стороны, и для абхазской. В большом Сочи ограниченное количество достопримечательностей, и для отдыхающих, которые приезжают больше чем на неделю и устают лежать на пляже, не так много мест, куда могут поехать в Адлере или в Сочи. В то же время в Абхазии их и за две недели не посетить. А так у них появится возможность комфортабельно и без утомительных пробок и процедур на границе посетить Абхазию, полюбоваться с моря, познакомится с ней, посмотреть коротко, чтобы потом приехать на более длительное и подробное изучение нашей страны", - отметил Жигун.

Жигун отметил, что круиз будет востребованным и благоприятно скажется как на абхазском туризме, так и на российском.

"Круиз привлекателен той категории отдыхающих, которые любят за несколько дней посетить максимальное количество стран. Это в большей части молодое поколение, родившееся после перестройки, и, кстати, они не очень хорошо знают Абхазию, либо ничего не знают, либо не знают того, что в советское время это был востребованный, самый респектабельный курорт. Для многих из них будет сюрпризом узнать, что тут такая жемчужина. Думаю, что при правильной организации круиз будет востребован и благоприятно скажется как на абхазском туризме, так и на российском", - сказал Жигун.

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