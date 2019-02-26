Павлов рассказал о продлении регистрации поступающих в российские вузы по квоте

Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, в связи с чем продлен срок регистрации на участие в отборочной кампании на поступление в российские вузы.

В интересах кандидатов на поступление в вузы Российской Федерации в рамках квоты российско-абхазской рабочей группой было принято решение о продлении срока подачи заявок в системе Russia.study до 1 марта 2019 года.

"В связи с тем, что желающих зарегистрироваться для участия в конкурсном отборе много, мы на совместном заседании комиссии предложили абхазским коллегам продлить сроки регистрации, чтобы максимально учесть всех желающих обучаться в российских вузах. Абхазские коллеги нас поддержали, и мы приняли решение до 1 марта продлить срок регистрации, до этого дня мы принимаем все заявления, обрабатываем их. 1 марта мы завершаем этот процесс и начинаем процесс подготовки к экзаменам. Стало очень много приходить детей, особенно желающих обучаться в магистратуре, потому что не все, кто обучаются по квоте на бакалавриате в России, получили эту информацию в сети, несмотря на все наши усилия", - сказал Павлов.

Он отметил также, что тем, кто по какой-то причине этот срок все же пропустит, не стоит отчаиваться, так как у каждого есть возможность поступить в российский вуз на бюджетную основу самостоятельно на общих основаниях.

"Если у кого-то не будет такой информации, они всегда могут прийти в представительство Россотрудничеств, и мы подскажем, что необходимо сделать и в какие сроки. Традиционно те, кто приходит к нам и сдает экзамены, имеют высокий уровень подготовки. Мне хотелось бы их нацелить на то, что какая-то неудача у нас не должна позволить им опустить руки, а, наоборот, сделать работу над ошибками. Тем более что время до июля есть. Не нужно опускать руки, нужно идти к своей цели, получать образование", - посоветовал Евгений Павлов.

Узнать подробнее о порядке регистрации и подачи документов можно на сайте http://abh.rs.gov.ru/ru

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