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Владимир Богатырёв
© Фото: портал "АПРАЛ"

Богатырев: "подтаскивая" корабли в Черное море, США прощупывают ситуацию

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Генерал-майор запаса Владимир Богатырев прокомментировал в эфире радио Sputnik о том, что американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы демонстративно наращивают присутствие в Черноморском регионе.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Корабли черноморского флота России контролируют эсминец США "Дональд Кук"

"Американский флот, усиливая свое присутствие и "подтаскивая" корабли НАТО в Черноморский регион, создает еще одну зону политической напряженности у южных границ РФ, демонстрирует свою мощь и одновременно "прощупывает" те возможности, которые имеет наш флот, его авиация и береговые силы по защите рубежей России. Эта провокация опасна тем, что насаждение американцами своих сил в этом регионе создает дополнительную угрозу к возникновению конфликтных ситуаций, к разжиганию в Черноморском районе возможностей столкновения, в том числе военного", – считает эксперт.

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт, судно пробудет в городе до 27 февраля. Это уже второй за год заход американского эсминца в Черное море. В конце января Donald Cook пять дней находился в порту Батуми в Грузии.

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