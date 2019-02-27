Военкор: впервые в Сирии дети бродят по улицам – спасибо Западу за этот "подарок"

"Дети войны - печаль огромная. Начну со своей семьи. Дети у меня бешеные - папы дома не было восемь лет. Можно сказать, я появлялся каким-то образом. Другие семьи потеряли отцов. Третьи дети потеряли и маму, и папу, и деда, и бабушку, и тетю - остались одни. Чем хорош Восток? Семьи не бросают сирот. В Сирии насчитывается максимум десять детских домов, а в основном третье, четвертое поколение родственников забирает этих детей к себе. Печаль огромная. Среди детей появился слой неуравновешенных. Впервые Сирия увидела детей, которые бродят по улицам. Это огромный позор. Не для власти – для народа, для хозяина той лавки, возле которой сидят эти дети. Это его прямая ответственность. С этим борется общество. Но можно отблагодарить западные международные организации и мировые организации за этот "подарок", который они нам оставили. Неужели они этого не видели в 2011 году, что вырастет такое озверевшее поколение. Для 18-летнего сирийца, который восемь лет прожил в войне, автомат Калашникова – это лучшая игрушка. Милиции Сирии сейчас дано много прав, чтобы она усилила контроль над всеми гражданами, чтобы эти люди прошли курс реабилитации. А после нужен будет курс повышения квалификации, чтобы граждане смогли снова влиться в общество и жить простой жизнью. Мне кажется, на это уйдут десятки лет", - сказал Аус Хейр Бек в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин: практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения огня

Более 700 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 730 беженцев, в том числе, из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 119 человек (женщин – 35, детей – 60), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 611 человек (женщин – 183, детей – 312)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 82 человека. Уточняется, что Фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, сирийским гражданам выдана одна тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета, добавляется в сообщении.