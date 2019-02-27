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Евгений Ющук
© Foto / ci-razvedka.narod.ru/Yushchuk

Ющук: Facebook сам может быть не рад, что приходится блокировать страницы

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Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского экономического университета Евгений Ющук прокомментировал в эфире радио Sputnik факт разблокировки четырех аккаунтов Facebook.

Страницы  InTheNow, Soapbox, Back Then и Waste-Ed были восстановлены вечером в понедельник. Российский эксперт полагает, что блокировка и затем разблокирование страниц – вынужденная мера со стороны Facebook, который сам не рад тому, что вынужден предпринимать подобные шаги.

"С одной стороны, на Facebook активно давят американские законодатели и политики, которые обвиняют его в некорректном использовании персональных данных, во вмешательстве в выборы. С другой, Facebook понимает, что если станет слишком передавливать, клиенты начнут разбегаться", - сообщил Ющук в эфире радио Sputnik.

Эксперт заметил, что все социальные сети, как явление, сейчас испытывают серьезнейшие трудности. В настоящее время соцсети и интерес к ним со стороны общества переживают период спада, и тенденций для подъема не видно.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Facebook пытается балансировать, поэтому мы и наблюдаем явления, когда и заблокировать страницу было бы неправильно, и разблокировать полностью - тоже неправильно. Вот они и начинают искать компромиссные решения", - заключил Ющук.

Ранее Facebook заблокировал страницы In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen, созданные независимой журналистской группой Maffick Media, частично принадлежащей агентству Ruptly, входящему в RT. Facebook никак не объяснил причины блокировки. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала блокировку открытым геополитическим противостоянием.

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Теги:
Facebook, Inc.


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