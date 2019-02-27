Басария рассказал, как Абхазия расплатится с Россией за переток электроэнергии

Энергокризис в Абхазии, связанный с уменьшением уровня воды в Джварском водохранилище на ИнгурГЭС, прогнозировался абхазскими энергетиками, но наладить переток из России вовремя не удалось, отметил Басария на пресс-конференции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Есть ли свет в конце тоннеля: проблемы абхазской энергосистемы

"Бесспорно, мы в ноябре месяце 2018 года уже знали, что нам предстоит дефицит в Джварском водохранилище, для того чтобы проходить достаточно эффективно в осенне-зимний период пиковые нагрузки, конечно, без учета того, что климатические условия могут измениться в ту или иную сторону. Соответственно с ноября мы проводили совещания с нашим правительством. Процедура заключается в том, что правительство Абхазии обращается в Россию на предмет компенсации дефицита электроэнергии для того, чтобы пройти с минимальными последствиями для нашего населения. Процедуры затянулись, мы ждали переток с 10 февраля, но, к сожалению, мы его получили 27 февраля. У "Черноморэнерго" нет никаких финансовых взаимоотношений и возможности влиять на переток. Оплата за переток осуществляется в рамках той помощи России, которая поступает в Абхазию", - отметил Басария.

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