Тарасов о конфликте Индии и Пакистана: центр напряженности перемещается в южную Азию

Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире. Режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд.

"Примерно в 6 утра по местному времени (03.30 мск) Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", – сообщила газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда.

© AP Photo. Thomas Peter Премьер-министр Пакистана призвал власти Индии к диалогу

В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов оценил ситуацию.

"К сожалению, эти события прогнозировались, потому что в последнее время шло нагнетание психологической и политической напряженности между Индией и Пакистаном. И сейчас главная задача – остановить боевые столкновения. Важно отметить, что страны сотрудничают в ШОС, и очень важно, что другие страны этой организации могут проявить инициативу, попробовать успокоить страсти. В целом же, есть определенные силы, которые заинтересованы втянуть и Китай в этот конфликт и создать очаг напряженности в этой части Азии. Видите, как идет перемещение центра напряженности – он начинает смещаться с Ближнего Востока в южную Азию. Важно сейчас, как поведут себя руководители ведущих держав. Россия имеет шанс выступить с инициативой примирения, американцы тоже имеют такой шанс, но вряд ли сейчас в этом активно заинтересованы", – считает Станислав Тарасов.

У Нью-Дели и Исламабада традиционно напряженные отношения. Между сторонами есть политические, исторические и территориальные разногласия, в частности, по статусу области Кашмир. Это спорная территория, раздел которой не закреплен. В ее индийской части действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад обвинения отрицает.

Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Во вторник самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю группировки в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были уничтожены.