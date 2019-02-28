Кварацхелия: сокращение участников Чемпионата Абхазии по футболу усложнило отбор на ConiFA

Второй круг XXVI Чемпионата республики Абхазия по футболу стартует 6 марта, участие в нем принимают шесть команд.

По словам Джумы Кварацхелия, второй круг Чемпионата завершится в конце марта.

"А в мае месяце закончится третий круг, после чего соберется национальная сборная, которая будет участвовать в чемпионате Европы ConiFA в республике Нагорный Карабах. Все команды готовились, но кто станет победителем чемпионата, станет ясно в третьем круге, потому что все команды-участницы чемпионата страны в хорошем состоянии. Главное, что в каждом клубе есть свои наставники, и у всех есть желание выиграть. Все игроки готовятся к чемпионату Европы", - сообщил Кварацхелия.

Президент Федерации футбола Абхазии отметил, что процентов 70 национальной сборной будет собираться из игроков, участвующих в Чемпионате Абхазии по футболу.

"В абхазских клубах сегодня очень перспективная молодежь. Одной из проблем сегодня является то, что раньше было десять команд, а сейчас их шесть. Из этого количества нашим тренерам сложнее отбирать игроков в национальную сборную. В 2016 году было намного легче делать выбор, потому что команд было больше. Мы уже выбирали, уже имели ясность. А сегодня команд меньше, а соответственно и футболистов меньше", - сказал Джума Кварацхелия.

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

Полную версию интервью с Джумой Кварацхелия слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.