Ярулин о решении Совбеза ООН по Венесуэле: отыгрывать назад никто не будет

Было ожидаемо, что Совет Безопасности ООН не примет предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле, сказал в эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Подготовленная Москвой резолюция предполагала, что сложившийся в Венесуэле кризис должны решать ее жители, а попытки вмешательства извне и угрозы применения военной силы недопустимы. В документе также подчеркивалось, что политическое разрешение ситуации в государстве должно проходить мирно. Кроме того, Россия призвала согласовывать с Каракасом доставку гуманитарной помощи.

США также подготовили проект резолюции по Венесуэле. Вашингтон предложил провести новые выборы главы государства под международным наблюдением. Однако Россия и Китай наложили вето на соответствующий документ.

"Если большинство союзников США поддержало Гуайдо, назад отыгрывать не будут. Поэтому они всяческими путями будут давить правительство Мадуро для того, чтобы он пошел на попятную. Но он, вряд ли пойдет, особенно после того как провалились переговоры Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое. Это то, что укрепит Мадуро. С другой же стороны, это подстегнет американцев для того, чтобы сильнее ударить по Мадуро", - сказал Ярулин.

По его словам было понятно, что Совет Безопасности ООН не поддержат резолюцию России по Венесуэле.

"Сторонников у американцев, к сожалению, пока больше, в основном все они сателлиты. Самое печальное, что не поддержали латиноамериканские страны. А курс давления на Никарагуа, на Кубу и Венесуэлу будет продолжаться. У меня создается впечатление, что после неудачи в Ханое Трамп будет пытаться отыграться. А отыграть он может только на Венесуэле. Надо ждать самых плохих решений Трампа", - сообщил Ярулин.