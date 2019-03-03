Дело о розовом бриллианте княгини Стрешневой и тайне её секретаря-француза

Семейные сокровища знатной московской княгини Стрешневой, перешедшие ей в наследство от венценосных предков, пропали из шкафа в ее спальне. Под подозрением её французский секретарь. Он отказывается объяснить, где провел вечер. Начальник московского сыска Аркадий Кошко начинает расследование…

1913 год. В доме богатейшей женщины Российской Империи княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой совершена кража. Пропали уникальные исторические реликвии, веками хранившиеся в ее семье. Перстень с локоном волос царицы Евдокии Лопухиной и уникальный розовый бриллиант – подарок царя Алексея Михайловича жене.

Глава Московской сыскной полиции Аркадий Кошко пытается расследовать кражу драгоценных реликвий и понимает, что тайн в этом деле не одна. Несколько хитрых ходов, казалось бы, выводят сыщика на след. Разгадывайте вместе с ним эту головоломку в эпизоде "Розовый бриллиант" подкаста "Детектив.doc".

Слушайте подкасты РИА Новости.