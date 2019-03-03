Дело о розовом бриллианте княгини Стрешневой и тайне её секретаря-француза

1913 год. В доме богатейшей женщины Российской Империи княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой совершена кража. Пропали уникальные исторические реликвии, веками хранившиеся в ее семье. Перстень с локоном волос царицы Евдокии Лопухиной и уникальный розовый бриллиант – подарок царя Алексея Михайловича жене.
Глава Московской сыскной полиции Аркадий Кошко пытается расследовать кражу драгоценных реликвий и понимает, что тайн в этом деле не одна. Несколько хитрых ходов, казалось бы, выводят сыщика на след. Разгадывайте вместе с ним эту головоломку в эпизоде "Розовый бриллиант" подкаста "Детектив.doc".
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