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Детектив

Дело о розовом бриллианте княгини Стрешневой и тайне её секретаря-француза

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Темы:
Подкасты РИА (40)
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Семейные сокровища знатной московской княгини Стрешневой, перешедшие ей в наследство от венценосных предков, пропали из шкафа в ее спальне. Под подозрением её французский секретарь. Он отказывается объяснить, где провел вечер. Начальник московского сыска Аркадий Кошко начинает расследование…

1913 год. В доме богатейшей женщины Российской Империи княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой совершена кража. Пропали уникальные исторические реликвии, веками хранившиеся в ее семье. Перстень с локоном волос царицы Евдокии Лопухиной и уникальный розовый бриллиант – подарок царя Алексея Михайловича жене.

Глава Московской сыскной полиции Аркадий Кошко пытается расследовать кражу драгоценных реликвий и  понимает, что тайн в этом деле не одна. Несколько хитрых ходов, казалось бы, выводят сыщика на след. Разгадывайте вместе с ним эту головоломку в  эпизоде "Розовый бриллиант" подкаста "Детектив.doc".

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Темы:
Подкасты РИА (40)


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