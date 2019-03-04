Мокрицкая рассказала, как будут праздновать Масленицу в Абхазии

О сложившихся традициях празднования Масленицы в Абхазии и о том, как с наступлением весны люди ждут праздника, в эфире радио Sputnik рассказала председатель общественного объединения "Русская община Очамчырского и Галского районов" Алла Мокрицкая.

Вот уже пятый год подряд "Русская община Очамчырского и Галского районов" проводит Масленицу в Абхазии, и с каждым годом на праздник приходит все больше людей, сказала Мокрицкая в эфире радио.

"Масленицу мы начинали проводить в Очамчыре. Конечно, у нас были блины, скоморохи, различные конкурсы, игры и, как правило, полевая кухня. Как-то раз мы организовывали праздник и в Гале, и для меня стало большим удивлением, что люди до сих пор помнят его. Потому в этом году мы проводим два праздника, 7 марта - в Гале, 8 марта - в Очамчыре", - отметила Мокрицкая.

По словам организатора, на празднике Масленицы в этом году они собираются испечь не менее 2000 тысяч блинов в каждом районе.

"С каждым годом на праздник приходит все больше людей. Мы определяем это по количеству блинов, если в первый год мы пекли по 500 штук, то в этом году мы собираемся испечь не менее 2000 блинов на один район. В этом году мы вводим спортивные игры и шуточные эстафеты. Интересно будет и детям, и взрослым", - подчеркнула Мокрицкая.

Председатель общественного объединения "Русская община Очамчырского и Галского районов" Алла Мокрицкая отметила, что с приходом весны жители районов начинают ее спрашивать, когда же будет праздник и блины. Эти вопросы всегда активизируют и не дают успокоиться, пока не сделаешь праздник, сказала Мокрицкая в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.