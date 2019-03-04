Светов о ситуации с Brexit: Мэй превратилась в "ежика в тумане"

Российский политолог прокомментировал ситуацию с Brexit и амбициями Терезы Мэй в Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с Brexit катастрофическая, и шаги правительства Британии во главе с Терезой Мэй не устраивают ни подданных королевства, ни международное сообщество.

Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал в эфире радио Sputnik слова Захаровой.

"Ежик в тумане. Ежиком является и Великобритания, и Тереза Мэй, потому что громадное государственное дело, которое определяет судьбу целой страны, тесно связано со всеми личными амбициями", - считает эксперт.

При этом Светов отмечает, что депутаты, даже однопартийцы Мэй, мечтают сместить премьер-министра.

"Главный вопрос - граница с Ирландией. Ирландия остается в Евросоюзе, а Британия выходит... Назначать второй референдум - вопрос спорный", - считает специалист.