Чежия о победе на вечере бокса в Воронеже: сложно было не поддаваться провокациям

О том, как готовился к бою с боксером из Африки на вечере профессионального бокса в Воронеже и что стало стимулом для победы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал абхазский боксер Батал Чежия.

Батал Чежия отметил, что подготовка к бою прошла хорошо, и, как планировалось, победу он одержал после восьмого раунда.

"Соперник был очень опытный, боксер хоть и взрослый, но в прошлом году провел четыре боя, из них три выиграл, и выиграл у достаточно хороших боксеров. Мы знали, что бой будет непростой, готовились и настраивались на все раунды, вышли и сделали свою работу. Бой выиграли единогласным решением судей", - отметил Чежия.

Абхазский боксер сказал, что стимулом для победы стало то, что после у него будет шанс побороться за титул чемпиона мира.

"Меня предупредили, что я если этот бой выиграю, то следующий будет за титул чемпиона мира, потому к бою я подошел очень серьезно, настроился только на победу. Соперник пытался навязать свой бокс и провоцировал всячески, но я не поддавался, делал свою работу и понимал, что так я выиграю все раунды", - сказал Чежия.

Абхазский боксер Батал Чежия победил соперника из Африки Саида Мбелва на вечере профессионального бокса в Воронеже 3 марта.

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