Благодыренко об участниках проекта "Ты супер!": чистые, неограненные таланты

Благодыренко отметил, что Sputnik с самого начала принимал участие в организации и реализации проекта "Ты супер!".

"Мы работали над ним, работаем и, я надеюсь, будем работать. Эта программа уже стала настоящим движением. Для нас смысл участия в этом проекте носит и социальный, и объединяющий характер. У нас достаточно мощные возможности в странах ближнего зарубежья, и наша помощь в данном проекте заключается в том, что мы помогаем и ищем детей, которые могли бы принимать участие в конкурсе. Дети, которые принимают участие в этом шоу уже в третьем сезоне – это непростые дети. На экранах телевидения много похожих музыкальных шоу. Думаю, что выбирать участников для других шоу значительно легче, чем для такого шоу. Потому что участники других шоу живут в полноценных семьях, в них вкладывают деньги родители, учат детей. Те дети, которые участвуют в нашей программе – это чистые, неограненные таланты. То, что делает телекомпания НТВ, что делает Sputnik, помогая детям участвовать в данной программе и дальше совершенствоваться, - это большое дело, и наше скромное участие в этом проекте, на мой взгляд, очень важно", - сказал Благодыренко.

В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов международного вокального проекта "Ты супер!". Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит ребятам шанс исполнить заветные мечты.