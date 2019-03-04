Гвинджия о Сергее Багапш: именно он сумел убедить Россию признать Абхазию

О роли Сергея Багапш в признании независимости Абхазии, о том, каким он был человеком и лидером, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия.

Каждый президент Абхазии оставляет свой след в истории страны, но Сергей Багапш создал основу государственности, которую мы до сих пор продолжаем наращивать, отметил Гвинджия в беседе на радио.

"Безусловно, в процессе признания Абхазии он сыграл огромную роль. Помимо всех его преимуществ, удивительно то, как он себя вел в период признания, какую позицию тогда выдерживала наша страна. Когда начались события в Южной Осетии, президент Абхазии объявил о том, что Абхазия готова открыть второй фронт. Мы тогда выступили единогласно и очень четко в поддержку Южной Осетии, мы не оставались тогда в стороне. После югоосетинских событий последовал и переговорный процесс, где международные посредники и все стороны этого большого конфликта обсуждали различные форматы. Уже не секрет, что Россия не сразу пришла к идее признать Абхазию, в правильности именно этой идеи сумел убедить Сергей Васильевич", - отметил Гвинджия.

4 марта исполнилось 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш.

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