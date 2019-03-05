Воробьев: все участники "Ты супер!" настоящие артисты с личной историей

5 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов международного вокального проекта "Ты супер!".

"Я принимал участие в конкурсе и в первом, и во втором сезонах, как гость приходил и пел с детьми. Это всегда было очень весело и интересно. И тут меня позвали стать членом жюри. А я, скажу честно, на таких крупных международных проектах никогда не сидел в жюри. Я в своей жизни очень много конкурсов прошел как участник с самого детства, но никогда не сидел в жюри. Конечно, это ответственность, потому что это не просто конкурс, где приходят дети и подростки, а это конкурс особенных детей, у которых есть судьба, у которых за плечами трудности, через которые не каждый в своей жизни проходил. Поэтому это действительно ответственность за каждого из них, которая сразу ложится на плечи в хорошем смысле. Настоящий артист на сцене – это человек, у которого есть чем поделиться, у которого есть история, которой он готов поделиться, может поделиться. Не важно, это история любви, отношений, чего угодно, но он рассказывает именно это, даже не важно через какую песню. Есть огромное количество просто хороших певцов, которые классно поют. Меня это трогает? Нет! А здесь каждый ребенок, каждый подросток выходит и рассказывает через музыку часть себя, часть своей истории. И это отличает их очень сильно от миллионов певцов. И это класс, потому что я вижу их судьбы, вижу их истории, вижу личность на сцене, а это и есть самое важное", - сказал певец, член жюри конкурса "Ты супер!" Алексей Воробьев.

"Ты супер!" - конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит ребятам шанс исполнить заветные мечты.