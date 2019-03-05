Агрба рассказала, как устроила Искандеру первую настоящую свадьбу

Почему местом проведения памятного вечера, посвященного 90-летию Искандера, выбран Государственный музей А. С. Пушкина в Москве, в эфире радио Sputnik рассказала организатор мероприятия, директор международного фонда культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” Шазина Агрба.

6 марта 2019 года в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве состоится памятный вечер в честь 90-летия писателя Фазиля Искандера.

"Выбор места не случаен. Именно в этом музее прошла золотая свадьба Фазиля Абдуловича и Антонины Михайловны. Дело в том, что никогда у них не было никакой свадьбы, они всегда жили очень скромно. И однажды, когда Тоня обмолвилась, что свадьбы у них не было, а у абхазцев так не положено, я, как родственник с Искандеровской стороны, взялась организовать это. Место мы выбрали такое, в котором прошел один из радостных дней его жизни", - рассказала Шазина Агрба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Вечер организован совместными усилиями Государственного музея А.С.Пушкина и международного фонда культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” при содействии Московской абхазской диаспоры в Москве.