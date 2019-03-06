Венедиктова о творчестве Искандера: воспитывает вкус к жизни

Писатель, журналист Надежда Венедиктова в эфире радио Sputnik Абхазия, говоря о том, почему надо читать произведения Фазиля Искандера, отметила, что они обогащают и помогают полноценно воспринимать жизнь.

Сегодня, 6 марта, исполняется 90 лет со дня рождения всемирно известного писателя, философа, мудреца Фазиля Искандера.

"Я, например, страстный читатель. Но сейчас не могу читать многие книги. Для меня это какая-то целлофановая литература, в ней нет воздуха, солнца, запахов, а у Искандера все это есть. Его проза помогает человеку. Я говорю о вкусе к жизни, о полноценном восприятии жизни, это воспитывает его проза. Она художественно отражает повседневность. Как говорил Бродский? Для чего нужна поэзия? Для того, чтобы люди учились утонченным чувствам. И стихи Искандера тоже хорошие, они вытаскивают художественную глубину жизни к читателю. Надо читать, чтобы научиться воспринимать так же, это очень обогащает", - отметила Венедиктова.

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