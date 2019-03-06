Калягина: прорыв в турсфере Абхазии зависит от молодого поколения

5 марта в АГУ прошла встреча Абхазского союза туризма со студентами, обучающимися по специальности "туризм".

"В ноябре 2018 года у нас проходил туристический форум-выставка "Визит Апсны", куда мы звали помогать нам студентов АГУ, волонтеров. Студенты присутствовали на всех семинарах. Их горящие глаза сподвигли нас к тому, чтобы с ними продолжать общаться. Заинтересованность молодежи в расширении своих познаний, в профориентации привела нас к цели почаще с ними общаться, создать совместные проекты. Мы – бизнес, мы – работодатели, а ребята – это наши будущие сотрудники, наши работники, а также будущие бизнесмены, которые будут в дальнейшем строить туристическую отрасль. И наша взаимосвязь друг с другом сделает прорыв в туристической отрасли. Мы готовы делиться опытом, мы готовы общаться, брать к себе ребят на работу, чтобы они понимали, куда они дальше пойдут работать", - сказала Анна Калягина.

Президент Абхазского союза туризма отметила, что управленцы и сотрудники туристического бизнеса, приезжающие в Абхазию на работу из различных городов России, – это хорошо, но нужно работать со своей молодежью.

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