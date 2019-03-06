Ахба рассказала, чего ждать от начала весны в Абхазии

Как долго продлится потепление в Абхазии, готовит ли природа новые похолодания, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба.

Кратковременное похолодание в Абхазию придет 7 марта, сообщила метеоролог.

"Но с 8 марта с юго-запада будут подтягиваться теплые массы, станет тепло, максимальные температуры могут даже дойти до летних. Из-за частых перепадов временами будут осадки, но сильного холода мы не ожидаем. После 20 марта пока мы видим один мощный фронт, который идет с северо-запада Европы, но так как он преодолевает большое расстояние, проходит разные территории, а навстречу этому фронту от нас идут восточные ветры, возможно, он разрушится и не окажет влияния на наши территории", - сообщила Ахба.

Метеоролог отметила, что резких изменений температур в Абхазии уже не ожидается.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.