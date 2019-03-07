Арбенина объяснила, почему хочет дать подзатыльник своим детям

Популярная рок-исполнительница Диана Арбенина рассказала о своих ожиданиях и чувствах относительно нового сезона "Ты супер!".

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина станет одним из членов звездного жюри шоу. Певица уже не раз принимала участие в телевизионных вокальных проектах и готова помочь юным вокалистам "Ты супер!" реализовать свой талант.

"Для меня "Ты супер!" - это не проект, я поняла это со второго дня съемок. Это образ жизни, это то, что имеет все шансы стать движением. Мне приятно, что те ребята, которые выходят на сцену, не уходят в никуда, а обретают творческую семью. Мне кажется, мой вклад - не бросать детей после проекта", - отметила певица.

По ее словам, уровень кастинга и взросления детей просто поражает. Певицу удивляет, как дети умеют петь, умеют себя вести на сцене, понимают жизнь намного лучше тех детей, которые воспитываются в обычных семьях.

"После этого хочется дать подзатыльник своим детям", - отметила Арбенина.

Российская певица согласилась дать мастер-класс для участников проекта, поделиться секретами творческого мастерства, показать, что такое творческий процесс, и как вообще создается песня.

Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

Абхазию в новом сезоне конкурса "Ты супер!" представит победительница первого конкурса Валерия Адлейба.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.