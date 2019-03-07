Лакербая о трудоустройстве экскурсоводов: "свой-мой" не работает

В преддверии курортного сезона Министерство по курортам и туризму Абхазии открывает прием заявок на проведение аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории республики.

В эфире радио Sputnik Абхазия начальник отдела приема и выдачи разрешительных документа Минтуризма, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая рассказала, какими профессиональными качествами должны обладать экскурсоводы и на что делают акцент работодатели, принимая их на работу в Абхазии.

"Экскурсовод – это профессионал, который должен отвечать определенным требованиям. То есть брат-сестра-товарищ у нас не должно быть, потому что каким бы хорошим братом ты ни был, если ты неважный экскурсовод, тебя не отправят. Потому что из-за тебя могут потерять фирму, туриста. Ведь экскурсионная услуга является одноразовой. И если руководитель фирмы пытается улучшить качество работы, свой ассортимент маршрутов, выйти на определенный уровень рынка, то он заинтересован предоставить лучшее качество и лучшие условия. Как было раньше на "мой-свой" хотя и смотрят в Абхазии в силу ментальности, но в данном случае будут смотреть на хорошего, грамотного экскурсовода, который после поездки получит много положительных эмоций и много отзывов. Ведь отзыв для экскурсовода – это адреналин. Экскурсовод, который любит свою профессию, – это человек, которого интересует не сколько он заработает, а останется ли он довольным после выезда", - сказала Лакербая.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.