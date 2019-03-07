Хлебникова-Искандер: русский язык у Фазиля от Пушкина

6 марта в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве прошел памятный вечер, посвященный 90-летию Искандера.

"В этом зале мы были не только на нашей золотой свадьбе. Мы сюда приходили. Все спрашивают, откуда у Фазиля, у которого мама едва разговаривала на русском языке, такой замечательный русский. Он с детства читал Пушкина. И он изнутри был пронизан пушкинской поэзией, что отложило определенный отпечаток на всю его жизнь. Пушкин был для Фазиля абсолютно родной, близкий и ни с кем несравнимый человек", - рассказала Антонина Хлебникова-Искандер.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

6 марта исполнилось 90 лет со дня рождения русского писателя Фазиля Искандера.