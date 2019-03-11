Читанава о борьбе с пальмовым долгоносиком в Абхазии: думаю, сможем удержать ситуацию

С наступлением тепла в Абхазии начнутся мероприятия по лечению пальм от пальмового долгоносика. К профилактическим мероприятиям в Сухуме и Гагре специалисты приступят уже на текущей неделе, им предстоит провести обрезку нижних листьев деревьев.
"Ситуация с пальмовым долгоносиком на уровне прошлого года. Заражение некоторых пальм, к счастью, приостановилось, а некоторых усугубилось. В Сухуме несколько пальм должны срубить. В целом ситуация под контролем, никакого усугубления пока нет. Но с наступлением тепла мы начнем активно заниматься, думаю, что мы сможем ситуацию удержать", - отметил Читанава.
Он также сообщил о том, что в целях предупреждения распространения вредителя в другие районы, в Гудауте и Новом Афоне тоже будут проведена профилактическая обработка пальм.
Во всем мире проводят профилактические обработки, нам тоже придется смириться с этим, создать специализированную группу, которая будет этим заниматься. Об этом был разговор и в Кабинете Министров. Наверное в следующем году буде определен соответствующий бюджет", - сказал эколог.
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