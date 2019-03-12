Калягина: для Абхазии участие в MITT - вопрос государственной важности

Абхазия принимает участие в 26 Международной туристической выставке MITT.

"Конечно, Абхазия будет участвовать в этой выставке. Это, прежде всего, вопрос имиджевый и политический, это вопрос государственной важности. Минтуризма Абхазии уже четвертый год принимает в ней участие и предоставляет нам уникальную возможность быть представленными на этой выставке. Мы на этой выставке будем выступать консолидировано с участниками "Союза туризма", представлять очень много отелей и гостиниц, потому что это интересно. На прошлогодней выставке было представлено только четыре отеля из Абхазии, при этом был большой интерес к гостиницам и отелям республики со стороны участников MITT. Многие из них хотят напрямую работать, а не через туроператоров, это им выгоднее и интереснее. Мы будем также представлять много туров и направлений, новые экскурсионные маршруты, будет представлен также горный туризм", - подчеркнула Анна Калягина.

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MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира.

26 Московская международная туристическая выставка MITT будет проходить с 12 по 14 марта в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".