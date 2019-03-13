Историк кино Пация: есть мечта найти первую абхазскую картину

В рамках проекта, который осуществляется при поддержке ПРООН в российских архивах были изучены киноматериалы, касающиеся Абхазии, сообщила Рита Пация.

"Удалось найти четыре фильма Виктора Патеипа, из них закупили две копии и показали эти фильмы впервые в Гудауте на родине Виктора Дмитриевича. Изучение материала будет продолжаться. Я думаю, мы еще найдем новые материалы, в том числе есть мечта и надежда, что мы можем найти первую абхазскую картину и другие материалы, о существовании которых мы не знаем", - сказала Пация на встрече, посвященной подведению итогов проекта.

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